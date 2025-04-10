Sec’in Yeni Başkanı Paul Atkins Oldu

ABD’DE YENİ SEC BAŞKANI ATANMIŞTIR

ABD finans piyasalarının düzenleyici kurumu SEC’in yeni başkanının kim olduğu belirli oldu. Senato’da gerçekleştirilen oylamada, Trump döneminin adayı olan ve kripto para dünyasıyla ilişkileri bilinen Paul Atkins, 52 oya karşı 44 oyla başkanlık görevine onay aldı. Atkins’in atanması, Gary Gensler döneminde kripto para şirketlerine yönelik uygulanan sert politikaların değişmesi yönündeki beklentileri artırıyor.

PAUL ATKINS’IN GÖREV DEVRİ

ABD Senatosu, eski SEC komisyon üyesi Paul Atkins’i kurumun yeni başkanı olarak onayladı. Daha önce 2002-2008 yılları arasında SEC’de görev yapmış olan Atkins, Senato oylamasında 52’e karşı 44 oy alarak başkanlık koltuğunu kazanmış oldu. Yeni başkan, ocak ayında görevi bırakmış olan Gary Gensler’in ardından geçici olarak başkanlık yapan Mark Uyeda’dan görevi devralacak. Gensler dönemi, SEC’in kripto para şirketlerine karşı sert tutumu ve başlattığı birçok soruşturma ile hatırlanıyor.

DİJİTAL VARLIKLARDA YUMUŞAK YAKLAŞIM BEKLENTİSİ

Atkins’in, dijital varlıklar konusunda daha yumuşak bir politika benimseyeceği ve sektördeki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına odaklanacağı tahmin ediliyor. Kariyeri boyunca finans sektöründe önemli roller üstlenmiş olan Atkins, finansal danışmanlık şirketi Patomak Global Partners’in kurucusudur. Ayrıca kripto sektörünü destekleyen Token Alliance grubunun eş başkanlığını da yürütmektedir. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Atkins’in Amerikan inovasyonunu destekleyecek net düzenlemeler oluşturmasına inandığını belirtiyor.

ONAY SÜRECİ VE ATKINS’İN MAL VARLIĞI

Atkins’in onay süreci beklenenden daha uzun sürdü. Ailesinin sahip olduğu şirketlerle bağlantılı mülklerinin zorunlu mali açıklamalarının tamamlanması zaman aldı. Bu açıklamalara göre, Atkins, Anchorage Digital ve Securitize gibi kripto odaklı şirketlerde yaklaşık 6 milyon dolar değerinde yatırımlara sahip. Ayrıca, Atkins ailesinin toplam servetinin en az 327 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.