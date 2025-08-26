SEC, Kripto Dünyasında Yeni Dönem Açtı

KRİPTO DÜNYASINDA YENİ DÖNEM

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yayınladığı açıklama ile kripto dünyasında önemli bir evreye işaret ediyor. Düzenleyici kurum, Canary Capital tarafından önerilen stake edilmiş Injective ETF’i üzerinde detaylı bir değerlendirme yapmaya hazırlanıyor. Varlık yönetim şirketi Canary Capital, geçtiğimiz ay stake edilmiş INJ fonunu sunarak kripto ETF pazarında öncü bir adım atmış oldu. Eğer bu fon SEC tarafından onaylanırsa, Injective Blockchain ağının yerel varlığını takip edecek.

PİYASA KAPİTALİZASYONU MANİPÜLASYONU AZALTIYOR

SEC, INJ’nin 1.4 milyar dolardan fazla piyasa değeri bulmasının, manipülasyona açıklığını azalttığını ifade ediyor. Borsa yönetimi, INJ ticaretinin coğrafi çeşitliliği ve sürekli doğasının, fiyat manipülasyonunu zor ve maliyetli bir hale getirdiğini vurguluyor. Başkan Donald Trump’ın ikinci döneminde oluşan daha dostane düzenleyici ortam, çeşitli şirketleri Dogecoin’den Solana’ya kadar pek çok varlığı takip eden ETF’ler önermeye yönlendiriyor. Özellikle son dönemlerde firmalar, staking içeren kripto ETF’leri konusunda büyük bir rekabete girmiş durumda.

YENİ FON ÖNERİLERİ PEŞPEŞE GELİYOR

VanEck, geçtiğimiz hafta JitoSOL ETF’si için bir kayıt beyanı sundu. Jito Foundation, bu fonun “likit staking token ile yüzde 100 desteklenen ilk spot Solana ETF’si” olacağını açıkladı. Ayrıca, REX-Osprey’in Solana staking ETF’si de JitoSOL ile ortaklık yaparak staking ödüllerini entegre etti. SEC, son aylarda staking konusundaki tutumunu netleştirerek, çoğu proof-of-stake özelliğinin yetki alanına girmediğine dikkat çekiyor.