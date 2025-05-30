SEC, Kripto Düzenlemelerini Gözden Geçiriyor

DÜZENLEME SÜRECİNDE YENİ GELİŞMELER

Donald Trump’ın ikinci döneminin başlarında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase, Uniswap ve OpenSea gibi birçok önemli kripto platformuna karşı açılan yüksek profilli davaları düşürdü. “Kripto anne” olarak bilinen Komiser Hester Peirce, Las Vegas’taki Bitcoin 2025 etkinliğinde bu gelişmelerin sektörde sınırsız özgürlük anlamına gelmediğini vurguladı. Peirce, önceki SEC başkanı Gary Gensler’ın “icra yoluyla düzenleme” yaklaşımını eleştirerek dolandırıcılık ve kötü faaliyetlere karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

İCRA YETKİSİNİN KULLANIMI

Peirce, sektörün hedeflerinin icra yetkisini amaçlandığı şekilde kullanmak olduğunu ifade ederek, “Net kurallar olduğunda ve insanlar bunları ihlal ettiğinde icra aracımızı kullanabiliriz” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, çoğu kripto para varlığının muhtemelen menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Peirce, Gensler’ın görüşlerine karşı çıkarak, yatırımcıları kripto para kaybı nedeniyle SEC’in devreye gireceği konusunda yanıltmamaya çalıştı.

SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK

“Yatırımcılar kripto para kaybettiğinde, bu SEC’in devreye gireceği anlamına gelmiyor” diyen Peirce, özgürlüğün sorumlulukla birlikte geldiğini ve yatırımcıların kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu hatırlattı. Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte SEC, birçok kripto kuruluşuna karşı açılan davaları ve soruşturmaları düşürdü. Bu davaların çoğu, kayıt ihlallerine odaklanıyordu. Daha yakın zamanda SEC, kripto projesi Unicoin’e yönelik olarak, token ve hissesi için yanlış temsil edilen değerle dolandırıcılık sertifikaları sunduğu iddiasıyla suçlama getirdi.