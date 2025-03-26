SEC Kripto Görev Gücü Toplantıları Başlıyor

KRİPTO GÖREV GÜCÜ YUVARLAK MASA TOPLANTILARI DÜZENLİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından oluşturulan Kripto Görev Gücü, kripto varlıklarla ilgili kritik düzenleyici meseleleri ele almak amacıyla bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. Bu etkinliklerin hedefi, ABD’deki kripto düzenlemelerini gözden geçirmek ve merkeziyetsiz dijital varlıkların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olarak sınıflandırıldığını netleştirmek. Başkan Donald Trump’ın kripto dostu yaklaşımları ile mevcut SEC, daha katılımcı ve yapıcı bir düzenleyici tutum geliştirmiş gibi görünüyor. Geçici Başkan Mark T. Uyeda, SEC Kripto Görev Gücü’nü 21 Ocak 2025’te, kripto varlıkları için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla kurdu. Bu operasyonu yöneten Komiser Hester Pierce, “Görev Gücü, bu düzenleyici çerçeveyi geliştirirken dolandırıcılığa karşı koruma önlemlerini dikkatle değerlendirecek. Komisyon, yetki alanımızın dışında kalan bir dolandırıcılık tespit ederse, bu durumu ilgili düzenleyiciye iletebilir. Eğer bu durum, herhangi bir düzenleyicinin yetki alanına girmiyorsa, Komisyon bunu Kongre’ye bildirebilir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DÜZENLEYİCİ SORUNLAR VE GEREKEN NETLİK

Etkinliğe Paredes Strategies LLC’nin kurucusu Troy Paredes başkanlık etti. İlk yuvarlak masada kripto sektörünün farklı alanlarından birçok yönetici, ortak, genel danışman, hukuk profesörü ve sektör uzmanı yer aldı. SEC Kripto Yuvarlak Masası’nın başlıca amaçlarından biri, dijital varlıklarla ilgili düzenleyici soruları ele almaktı. Bu konuların arasında, SEC’nin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kripto varlıkları denetleme rolünün belirlenmesi önemli bir yer tutuyordu. Komiser Hester Pierce, bunu şu şekilde ifade etti: “Birincisi, kripto varlıkları, mevcut yasalar altında SEC’nin yetki alanında menkul kıymet olarak sınıflandırılmalı mı? İkincisi, böyle olmalı mı?” Birçok anlaşmazlık noktası olmasına rağmen, katılımcıların çoğu, daha net ve tutarlı düzenlemelerin gerekli olduğu konusunda hemfikirdi.

TEORİK VE PRATİK DÜZENLEYİCİ GEREKLER

Düzenlemelerin iyileştirilmesi gerektiği gibi, tartışmalara damga vuran bazı diğer konular arasında, katılımcılar düzenleyici netlik ihtiyacını kabul ettiler; ancak çoğu, eski yasal standartların güncel teknolojilere uygulanmasının getirdiği yorumlama zorluklarına dikkat çekti. SEC Komiseri Mark Uyeda da bu noktaya değindi. Daha az dikkat çeken bir konu olarak ortak girişim kavramı öne çıktı. Avukat Lewis Cohen, bunun, kripto varlıkların menkul kıymet olarak kabul edilip edilmeyeceğini anlamak için kilit bir unsur olduğunu vurguladı. Tartışmalar sona erdiğinde, birçok katılımcı, teorik tartışmaların ötesinde pratik düzenleyici rehberliğe duyulan ihtiyacı vurguladı. Sara Brennan, eski çerçevelere dayanmaktan “düzenleyici borç” doğduğunu savunarak, geçici çerçeveler önerdi. Token’ların, geleneksel menkul kıymetlere göre yatırımcılara daha az koruma sunduğunu belirtti.

DÜZENLEYİCİ NETLİĞE DOĞRU ÖNEMLİ ADIMLAR

Collins Belton, kripto varlıklar için net düzenleyici rehberlik sağlama fikrinin karmaşık olduğu görüşüne karşı çıkarak, bunun tamamen mümkün ve gerekli olduğunu savundu. Bu eleştiriler, düzenleyici netliğin yatırımcıları koruma açısından hem aciliyetini hem de uygulanabilirliğini ortaya koyuyor. Hükümet düzenleyici organlarının kamuoyuna politika kararları hakkında nadiren açıkça danıştığı biliniyor. Bu tür tartışmalar genellikle şirketleri veya çıkar gruplarını temsil eden lobiciler tarafından şekillendiriliyor. Kripto Görev Gücü Yuvarlak Masası, önemli bir değişimi temsil ediyor; yasa yapıcılar, düzenleyici süreçte şeffaflık ve katılımcılığı benimseyerek kripto alanında daha demokratik bir politika oluşturma yönünde anlamlı bir adım atıyor. Düzenleyici belirsizliği netleştirerek piyasa istikrarı ve yatırımcı güveni için kritik bir zemin sağlıyor. ABD’nin küresel finansal etkisi göz önüne alındığında, kripto politikası için uluslararası bir standardın belirlenmesi ve diğer ülkelerin de bu yönde adım atmaya zorlanması muhtemel görünüyor.