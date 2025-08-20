SEC, Kripto Paralarla İlgili Değişimi Açıkladı

SEC BAŞKANINDAN KRİPTO PARALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, Wyoming Blockchain Sempozyumu’nda kripto paraların yalnızca çok azının menkul kıymet olarak tanımlanabileceğini belirtti. Bu açıklama, SEC’in kripto varlıklara yönelik önceki sert tutumundan önemli bir ayrışma sağlıyor. Atkins, dijital varlıklarla ilgili yeni bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

TOKENLARIN MENKUL KIYMET STATÜSÜ

Wyoming Blockchain Sempozyumu’ndaki sözlerinde, “Tokenların kendisine menkul kıymet gözüyle bakmaya devam edemeyiz.” diyerek dikkat çekti. Ayrıca, “SEC perspektifinden, sadece tokenın kendisinin menkul kıymet olmadığı fikri üzerinde ilerleyeceğiz. Aklımda çok az sayıda token menkul kıymet statüsünde. Ancak bu tokenın etrafındaki pakete ve nasıl satıldığına bağlı.” ifadelerini kullandı. Bu yeni yaklaşım, önceki SEC Başkanı Gary Gensler’in kripto varlıkların çoğunun menkul kıymet olduğunu belirttiği görüşünden belirgin bir sapma gösteriyor. Gensler, Ocak ayında istifa etmişti.

KONCUZ’DAN YENİ YASA ÇALIŞMALARI

Eylül ayında, Kongre üyeleri kripto piyasa yapısını belirleyecek yeni bir yasanın çıkarılmasını planlıyor. Temsilciler Meclisi, Temmuz ayında Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası’nı onaylarken, Senato Bankacılık Komitesi de kendi versiyonunu oluşturuyor. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Wyoming etkinliğinde 18 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilerle birlikte bu mevzuatı destekleyebileceğini belirtti. Senato, 2 Eylül’de tatile dönecek ve kripto düzenlemeleri konusunda kritik kararlar alması bekleniyor.