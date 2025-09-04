Sec, Kripto Varlık Koruma Yöntemleri Değerlendiriyor

DİJİTAL VARLIKLARIN KORUNMASI İÇİN YENİ YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Varlıklar Görev Gücü, dijital varlıkların kuantum bilgisayar tehditlerine karşı korunması için yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto piyasasının temelini oluşturan şifreleme yöntemleri, 2028 yılı gibi yakın bir zamanda kırılabilir hale gelebiliyor. SEC’e sunulan “Post-Quantum Financial Infrastructure Framework” isimli raporda, kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme sistemlerini çökertme potansiyeli üzerinde duruluyor.

DİJİTAL VARLIK EKOSİSTEMİ RİSK ALTINDA

Trilyonlarca dolarlık dijital varlık ekosisteminin tehdit altında olduğu vurgulanan raporda, “Harvest Now, Decrypt Later” (Şimdi Topla, Sonra Çöz) stratejisiyle şifreli verilerin istendiği gibi ele geçirildiği konusunda uyarılar yapılıyor. Rapor, ulusal standart kurumu NIST tarafından 2024’te onaylanan kuantuma dayanıklı algoritmaların uygulamaya alınmasını öneriyor. Ayrıca, dijital varlık platformlarının düzenli olarak zafiyet testlerinden geçirilmesi, borsalar ve saklama cüzdanları gibi kritik altyapıların korunmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtiliyor.

KADAMELİ GEÇİŞ PLANI VE BİTCOİN İYİLEŞTİRME ÖNERİSİ

Raporun yanı sıra, klasik ve kuantuma dayanıklı şifreleme yöntemlerinin birleşik bir şekilde kullanıldığı kadameli bir geçiş planı öneriliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında geliştiriciler, mevcut imza şemaları yerine kuantuma dirençli alternatiflerin getirilmesini amaçlayan yeni bir Bitcoin İyileştirme Önerisi (BIP) sundu. Bu plana göre, ilk aşamada eski adreslere para gönderimi engelleniyor ve ilerleyen yıllarda bu adreslerdeki fonların tamamen dondurulması gündeme geliyor.

Siber güvenlik uzmanları, olası bir “Q Günü” senaryosunda kripto piyasalarının büyük çaplı panik ve yatırımcı kaybı yaşayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlara göre, kripto ekosisteminin uzun vadeli güvenliği için kuantuma dayanıklı altyapıya şimdiden geçiş yapmak zorunlu hale geliyor.