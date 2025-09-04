Sec, Kripto Varlıklar İçin Yeni Plan

KUANTUM BİLGİSAYAR TEHDİDİNE YENİ ÇÖZÜMLER

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Kripto Varlıklar Görev Gücü, dijital varlıkların kuantum bilgisayar tehditlerine karşı korunması için yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Uzmanlar, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto piyasasının temelini oluşturan şifreleme yöntemlerinin, 2028 gibi yakın bir tarihte kırılmanın eşiğine gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. SEC’e sunulan “Post-Quantum Financial Infrastructure Framework” adlı raporda, kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme sistemlerini tehdit etme olasılığına dikkat çekildi.

DİJİTAL VARLIK EKOSİSTEMİ RİSK ALTINDA

Raporun içerdiği değerlendirmelerde trilyonlarca dolarlık dijital varlık ekosisteminin ciddi riskler altında olduğu ifade ediliyor. “Harvest Now, Decrypt Later” (Şimdi Topla, Sonra Çöz) stratejisi ile şifrelenmiş verilerin şimdiden ele geçirilmiş olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Ayrıca, ulusal standart kurumu NIST’in 2024’te onaylayacağı kuantuma dayanıklı algoritmaların devreye alınması öneriliyor.

Dijital varlık platformlarının düzenli zafiyet testlerinden geçirilmesi, borsalar ve saklama cüzdanları gibi kritik altyapıların öncelikli olarak korunması gerektiği vurgulanıyor. Klasik ve kuantuma dayanıklı şifreleme yöntemlerinin birlikte kullanıldığı kademeli bir geçiş planı önerisi masaya yatırılıyor. Geçen temmuz ayında geliştirilen yeni bir Bitcoin İyileştirme Önerisi (BIP) ile mevcut imza şemalarının yerine kuantuma dirençli alternatiflerin getirilmesi planlanıyor. İlk aşamada eski adreslere para gönderimi engellenirken, ilerleyen yıllarda bu adreslerdeki fonların tamamen dondurulması gündeme gelecek.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARINDAN UYARILAR

Siber güvenlik uzmanları, “Q Günü” senaryosunda kripto piyasalarının büyük bir panik ve yatırımcı kaybı yaşayabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, kripto ekosisteminin uzun vadeli güvenliği için kuantuma dayanıklı bir altyapıya hemen geçişin zorunlu hale geldiğini belirtiyor.