Sec, Solana ETF Başvurularını İnceliyor

HİSSE SENETLERİ İÇİN KRİTİK GÜNCELLEME TALEBİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Solana ETF başvurusunda bulunan şirketlerden önemli bir güncelleme istedi. Kurumun S-1 formlarının yenilenmesi talebi, piyasalarda olası bir onayın habercisi olarak algılanıyor. SEC, Solana tabanlı borsa yatırım fonları için başvuran şirketlerden bu formları güncellemelerini talep etti. Bu isteğin, kripto para piyasalarında Solana ETF’lerinin yakında onaylanabileceği yönündeki beklentileri artırdığı bildirilmekte.

ONAY SÜRECİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

Konuya yakın kaynaklar, onay sürecinin hızlanabileceğini ve süreç içerisinde yalnızca dört ay içerisinde tamamlanabileceğini öne sürüyor. Kripto para alanında spot ETF başvuruları, geçen yıl Bitcoin ve Ethereum fonlarının onaylanmasının ardından ivme kazandı. VanEck, Canary, Fidelity, 21Shares ve Grayscale gibi büyük firmalar, SOL, XRP ve diğer alternatif kripto varlıklar için pek çok fon başvurusunda bulundu. Ancak SEC, alternatif kripto para fonlarına şu ana kadar yeşil ışık yakmadığı için süreçte gecikmeler yaşanmıştı.

PİYASA BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Son dönemde, Bitwise ve 21Shares’in Solana ETF başvurularında yaşanan ertelemeler ardından piyasa uzmanları, spot Solana ve XRP fonlarının onaylanma olasılığının arttığını düşünüyor. Sektör analistleri, Temmuz ayına kadar Bitcoin, Ethereum, Solana ve XRP’den oluşan spot kripto varlık sepetlerinin piyasaya sürülmesini bekliyor. Bazı başvurular için son tarihler Ekim ayında sona erecek. Uzmanlar, yeni fonların Bitcoin ETF’lerinin elde ettiği başarının tekrarlanmasının zor olduğunu, ancak Solana fonlarının bir milyar dolarlık hacme ulaşması durumunda bu başarının önemli olacağını aktarıyor.

MARKET CEVAP VERİYOR

SEC’in güncelleme talebinin ardından Solana’nın fiyatı 158 dolardan 164 dolara yükselerek yüzde 4 oranında değer kazandı. Ayrıca Solana ekosisteminde yer alan halka açık şirketlerin hisse senetleri de bu gelişmeden pozitif etkilendi. DeFi Development Corp. hisseleri 23 dolardan 27 dolara çıkarak yüzde 17’lik bir artış gösterirken, SOL Strategies hisseleri ise yüzde 8,4 yükseldi. Piyasa katılımcıları, SEC’in bu adımını spot Solana ETF’lerinin onayına giden yolun önemli bir aşaması olarak değerlendiriyor.