SEC, Truth Social’ın ETF Değerlendirmesini Uzattı

DEĞERLENDİRME SÜRESİ UZATILDI

SEC yaptığı açıklamada Truth Social’ın Bitcoin ve Ethereum ETF’si için değerlendirme süresini uzattığını belirtiyor. Trump Media & Technology Group tarafından işletilen sosyal medya platformunun kripto girişimi, düzenleyici merciler tarafından titiz bir incelemeye tabi tutuluyor. SEC’in dosyalamasına göre, komisyon önerilen kural değişikliğini ve burada beliren konuları değerlendirmek için yeterli zamana sahip olmak adına daha uzun bir süre belirlemenin uygun olduğunu düşünüyor. Truth Social’ın Bitcoin ve Ethereum ETF’si ilk kez haziran ayında önerilmişti ve şimdiye kadar yalnızca bir değerlendirme yapılmış durumda. Bu durum, Başkan Donald Trump’ın kripto para alanındaki katılımına ilişkin endişeler sebebiyle ajansın onayını vermemesi yönünde çağrılar yapılıyor.

EK İPTAL VE ERTELEMELER

Ayrıca CoinShares Litecoin ETF’i, CoinShares XRP ETF’si ve 21Shares Core XRP ETF’i için ekim ayının ilerleyen dönemlerinde iki erteleme daha dosyalandı. SEC, Canary XRP Trust, Grayscale XRP Trust ve 21Shares Core Ethereum ETF’i için stakinge izin verme önerisi için de ertelemeler uyguladı. Kâr amacı gütmeyen kuruluş AccountableUS başkanı Caroline Ciccone, SEC’in lansmanı onaylaması durumunda bunun ABD vatandaşlarında kaygı yaratacağını ve olası olarak piyasalara ve ajansın kuruluşuna olan güveni tehdit edeceğini ifade ediyor. SEC’in kripto ETF’lerine yönelik tutumu, Trump’ın görevi devralmasının ardından bir yıl boyunca belirgin bir değişim gösterdi. Temmuz ayında, yeni liderlik altında kurum, kripto ETF’ler için yetkili katılımcılar tarafından ayni yaratma ve itfaları izne veren emirleri kabul etme yönünde oy kullandı.