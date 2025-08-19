SEC, Truth Social’ın ETF’sini Erteledi

SEC’İN DEĞERLENDİRME SÜRESİ UZATILDI

SEC, Truth Social’ın Bitcoin ve Ethereum ETF’sine ilişkin değerlendirme süresini uzattığını açıkladı. Trump Media & Technology Group’un işlettiği sosyal medya platformunun kripto para girişimi, düzenleyici otoritelerce detaylı incelemeye tabi tutuluyor. SEC, dosyalamaya göre, önerilen kural değişikliğini ve bununla bağlantılı konuları değerlendirmek için yeterli zaman ayırmanın uygun olduğunu düşünüyor. Truth Social’ın Bitcoin ve Ethereum ETF’si ilk kez haziran ayında önerilen bir girişimdi ve şimdiye kadar yalnızca bir değerlendirme yapıldı. Bu durum, özellikle Başkan Donald Trump’ın kripto para sektörüyle ilgili kaygıların dile getirilmesiyle birlikte, ajansın onayını reddetme çağrılarına zemin hazırladı.

ETFLERDE ERTELEME GELİYOR

Bu süreçte, CoinShares’in Litecoin ETF’i, CoinShares XRP ETF’i ve 21Shares Core XRP ETF’i için ekim ayında iki erteleme daha gerçekleştirildi. SEC ayrıca, Canary XRP Trust, Grayscale XRP Trust ve 21Shares Core Ethereum ETF’i için stakinge izin verme önerisi için de ertelemeler yapmayı planlıyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluş AccountableUS’un başkanı Caroline Ciccone, SEC’in bu ETF’lerin lansmanını onaylaması durumunda, bunun ABD vatandaşlarında şüphe uyandırabileceğini ve piyasalara olan güveni sarsabileceğini ifade ediyor.

KRİPTO ETF’LERİNDE DEĞİŞİM DÖNEMİ

SEC’in kripto ETF’lerine yönelik yaklaşımı, Trump’ın görevi devralmasından bu yana önemli ölçüde dönüşüm yaşadı. Temmuz ayında, yeni yönetim altında, kurum kripto ETF’ler için yetkili katılımcıların ayni yaratma ve itfaları izni veren emirleri onaylamak amacıyla oy kullandı. Bu değişim, kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelerin geleceği açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.