Sec, Yeni Dönemle Kripto Değişim Sunuyor

YENİ LİDERLİK DÖNEMİ VE KRİPTO SEKTÖRÜNE ETKİSİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına Paul Atkins’in gelmesi, kripto dünyasında köklü bir değişim sürecini başlatıyor. Önceki yönetim dönemindeki “önce ceza ve yaptırım” anlayışının geride kalacağını belirten Atkins, piyasa katılımcıları için öngörülebilir standartların oluşturulacağına dikkat çekiyor. Kripto varlıkların daha sağlıklı bir çerçevede işlem görebilmesi adına önemli adımlar atılması hedefleniyor.

SEKTE DÜZENLEMELERİ VE YENİ STANDARTLAR

Komisyonun düzenlediği tokenizasyon ve dijital varlıklar üzerine gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında Atkins, SEC’te yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Politika geliştirme süreçlerinin geçici uygulama eylemlerine bağlı kalmadan yürütüleceğini belirten başkan, mevcut kural koyma ve yorumlama yetkilerinin etkin bir şekilde kullanılacağını ifade etti. Blockchain teknolojisinin menkul kıymetler alanında geniş bir kullanım yelpazesi sunacağına vurgu yapan Atkins, bu teknolojinin eski düzenlemelerin öngörmediği yeni piyasa aktivitelerini de teşvik edeceğini söyledi.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE ve KÖTÜ NİYETLİ AKTÖRLER

Kripto varlık piyasaları için rasyonel bir düzenleyici çerçeve oluşturma hedefinin en önemli önceliklerden biri olduğunu belirten Atkins, bu çerçevenin kripto varlıkların ihracı, saklanması ve ticareti için net kurallar getirirken kötü niyetli kişileri yasaları ihlal etmekten alıkoyacağına dikkat çekti. SEC’in özellikle menkul kıymet olarak değerlendirilebilecek kripto varlıklar için “net ve makul yönergeler” belirleme çabaları da vurgulanıyor. Ayrıca, aracı kurumların platformlarında menkul kıymetler ve menkul kıymet olmayan ürünleri karıştırabilecek geniş bir yatırım ürünleri yelpazesine sahip olmasına izin verilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ ADIMLAR VE PİYASA VERİLERİ

Tokenizasyon konusunda önemli gelişmeler kaydeden BlackRock ve Franklin Templeton gibi büyük kurumsal firmalar, BUIDL ve BENJI isimli tokenize edilmiş ABD hazine fonları ile bu alana giriş yaptı. RWA.xyz verilerine göre, zincir üzerinde 22,6 milyar dolarlık gerçek dünya varlığı bulunuyor ve bu rakam son 30 günde yüzde 7,6’lık bir artış göstermiş. Stablecoin piyasası ise 243 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmaya başlıyor.