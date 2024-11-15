“Seçil Erzan Davasında Mahkeme Gelişmesi”

SPOR DÜNYASINDAN ÜNLÜ İSİMLERE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Spor camiasının tanınmış isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan, bugün tekrar hakim karşısında bulunuyor. İstanbul Adalet Sarayı’ndaki davanın altıncı duruşması saat 11.00’de başladı. Duruşmada Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini değerlendirerek katılma talebini onayladı. Dava süreçte müştekiler ve tanıkların dinlenmesiyle sürüyor.

DOLANDIRILAN MİKTAR VE HAPİS CEZALARI

Sanıklar, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Davanın kritik ismi Seçil Erzan’ın, aralarında futbolcuların da bulunduğu 20 kişiyi toplamda 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Erzan için 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davada sanık olan Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün de 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması bekleniyor. Ayrıca, sanık Rüya Sağır’ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alması talep ediliyor.

MAHKEMEYE GÖNDERİLEN SUÇLAYICI MEKTUP

Duruşmadan önce Erzan, mahkeme başkanına sanıkları ve müştekileri suçlayan 27 sayfalık bir mektup göndermiş. Mektubunda, müşteki Ömer Kahraman’ın parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can’a teslim ettiğini belirttiğini ifade eden Erzan, daha sonra Kahraman’ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik ile birlikte olduğunu iddia ederek durumdan haberdar olmadığını öne sürdü. Erzan, futbolcularla ve bazı müştekilerle aralarındaki ilişkileri kaynak göstererek paralarını çoğaltma amacıyla kendisine geldiklerini iddia etti. Arda Turan’ın ana parasının büyük bir bölümünü almasına rağmen daha fazla alacağı olduğunu öne sürdü. Fatih Terim dışındaki futbolcuları tefecilikle suçladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan’ın bir bankada müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker’den güven ilişkisi çerçevesinde 2 milyon dolar alarak yüksek getiri vaadiyle tekrar kendisine iade edeceğini belirttiğine yer veriliyor. İddianamede, müşteki Çeviker’in parayı verdikten sonra Erzan’a ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği ve bankanın araştırma başlattığı belirtiliyor. Erzan’ın, futbolcular ve iş insanları dahil çeşitli meslek gruplarındaki müştekilerle konuşarak güvenilir bir fon oluşturarak para yatırmaya ikna ettiğine ve gerçekte böyle bir fonun olmadığının tespit edildiğine dair bilgiler yer alıyor. Ayrıca, Erzan’ın müştekilerden aldığı paralarla sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve imzasını atarak dolandırıcılık amacını taşıdığı ifade ediliyor.