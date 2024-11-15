“Seçil Erzan Davasında Mahkeme Gelişmesi”

HUKUKİ SÜREÇTE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Spor dünyasının tanınmış isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla itham edilen bankacı Seçil Erzan, bugün bir kez daha mahkeme önüne çıktı. Söz konusu davanın altıncı duruşması İstanbul Adalet Sarayı’nda yer alan Çağlayan’da gerçekleştiriliyor. Duruşmanın başlama saati 11.00 olarak belirlenmişti. Duruşma esnasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme olasılığını göz önünde bulundurarak bu talebi kabul etti. Dava, müştekilerin ve tanıkların dinlenmesi ile sürüyor.

SEÇİL ERZAN’IN CEZA TALEBİ

Sanıklar, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor. Davanın merkezi ismi olan eski bankacı Seçil Erzan’ın, aralarında futbolcuların da bulunduğu toplam 20 kişiyi 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Erzan için 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar olan Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk için ise 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, sanık Rüya Sağır’ın da nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması hedefleniyor.

MAHKEMEYE GÖNDERİLEN SUÇLAMALAR

Duruşma öncesinde Erzan, mahkeme başkanına sanıkları ve müştekileri suçlayan 27 sayfalık bir mektup yazdı. Mektubunda, müşteki Ömer Kahraman’ın parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can’a teslim ettiğine dair kendisine bir mesaj gönderdiğini belirten Erzan, Kahraman’nın yanındayken bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik’le birlikte olduğunu ifade ederek bu durumu gizlemeye çalıştığını öne sürdü. Erzan, dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin kendisine gelen ve paralarını artırmak isteyen kişiler olduğunu belirtti. Ayrıca, Arda Turan’ın ana parasının neredeyse tamamını aldığını, ancak 7,5 milyon dolarlık alacağı bulunduğunu iddia ederek gerçek olmayan rakamlar sunduğunu kaydetti. Sadece Fatih Terim ile çalıştığını öne süren Erzan, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Buse Terim, Arda Turan, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan’ı ise tefecilikle itham etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent’teki şubesinde müdür olarak görev yaptığı ve müşteki Bülent Çeviker’den güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar alıp yüksek kar vaadiyle iade edeceği belirtildi. İddianamede, müşteki Çeviker’in, Erzan’a ulaşmak için çabalarına rağmen başarılı olamadığı ve durumu bankaya bildirdiği aktarılıyor. Banka tarafından yapılan araştırmalar sonrasında Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifadesi yer alıyor. Erzan’ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere güvenilir bir fon bulunuduğunu ve Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu beyan ederek müştekileri yatırmaları için ikna ettiği ifade ediliyor. Ancak, aslında böyle bir fonun olmadığı tespit edildi. İddianamede ayrıca, Erzan’ın müştekilerin verdiği paralara dair sahte belgeler düzenlediği, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık amacı güttüğü açıklanıyor.