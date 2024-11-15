“Seçil Erzan Davasında Mahkeme Gelişmesi”

DURUŞMA VE GİZLİ FON DAVASI

Spor camiasının tanınmış isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısında yer aldı. Davanın altıncı duruşması İstanbul Adalet Sarayı’nda görülüyor ve saat 11.00’de başladı. Duruşmada beklenen bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya müdahale talebinde bulundu. Mahkeme, Bakanlığın suçtan zarar görme olasılığını dikkate alarak bu talebi kabul etti. Dava süreci, müştekilerin ve tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

SANIKLARIN CEZA TALEPLERİ

Sanıklar, özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya. Eski bankacı Seçil Erzan’ın, futbolcuların da aralarında bulunduğu 20 kişiyi 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Erzan’ın 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk için de 3 ile 98 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Sanık Rüya Sağır’ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

MÜŞTEKİLERİ SUÇLAYAN MEKTUP

Duruşma öncesinde, Erzan mahkeme başkanına sanıkları ve müştekileri suçlayan 27 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektubunda, müşteki Ömer Kahraman’ın parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can’a teslim ettiğine dair kendisine mesaj gönderdiğini, ardından Kahraman’ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik’in bulunduğunu söyleyerek mesajları kesip durumu Çelik’ten sakladığını ifade etti. Erzan, dosyadaki bazı futbolcular ve müştekilerin paralarını çoğaltmak için kendisine başvurduğunu belirtti. Arda Turan’ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek gerçek dışı bir tutar belirttiğini öne sürdü. Sadece Fatih Terim ile çalıştığını iddia eden Erzan, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Buse Terim, Arda Turan, Emre Çolak, Muslera ve Selçuk İnan’ı tefecilikle suçladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ VE İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinin müdürü olarak görev yaptığı, müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar alıp yüksek kar vaadiyle geri iade edeceğini söylediği aktarılıyor. İddianamede, para karşılığında yazılı belgeler verildiği ama müşteki Çeviker’in daha sonra Erzan’a ulaşmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı ve durumu bankaya bildirdiği ifade ediliyor. Banka tarafından başlatılan araştırmanın ardından Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor.

Erzan’ın, futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekileri, yüksek kar getiren güvenilir bir fon olduğu yalanıyla kandırarak bu fona para yatırmaya ikna ettiği iddia ediliyor. Ancak gerçekte böyle bir fonun var olmadığı kaydediliyor. İddianamede, Erzan’ın müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu ve bunlara bankanın kaşesi ile ıslak imzasını atarak mağdurlara verdiği ifade ediliyor.