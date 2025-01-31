Seçil Erzan Davasında Zorla Getirme Kararı

DAVADA ARA KARAR AÇIKLANDI

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış isimleri dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında mahkeme ara kararını duyurdu. Bu karar çerçevesinde, Erzan’ın genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında zorla getirme kararı alındı. Ayrıca, Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi isimlerin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

KURALDIĞI GİZLİ FON İDDİALARI

Seçil Erzan’ın, yüksek karlı güvenilir bir fon olduğuna dair beyanlarda bulunduğu ve bu fona dahil olan ünlü futbolcularla birlikte 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddialarıyla yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan, taraf avukatları ve bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler katıldı.

Duruşma sırasında savunmasını yapan sanık Seçil Erzan, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Benim hiçbir zaman birini aldatma durumum olmadı. Hile kastım olmadı. Veremeyeceğimi düşünerek herhangi bir menfaat için hareket etmedim. Verdiğim kağıtlarda faizler de yazıyordu” diyerek niyetinin ödeme yönünde olduğunu savundu. Erzan, “Annemi özledim, ona bakacak kimse yok, ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım” ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise Erzan’ın çelişkili ifadelerinin banka yönlendirmesi nedeniyle olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin sürmesine, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Selçuk İnan, Fatih Terim, Fernando Muslera ve Arda Turan’ın tekrar ifadelerinin alınmasına hükmedildi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.