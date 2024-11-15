Seçil Erzan Hakimde: ‘Banka Sorumluluğu Vardı’

DOLANDIRICILIK DAVASI DEVAM EDİYOR

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanma süreci bugün 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdü. Duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan jandarma eşliğinde salona getirilirken, 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, davaya katılma talebini iletti. Mahkeme heyeti, bu talebi değerlendirerek kabul etti.

TEFECİLİK SUÇLAMASI

Duruşmada yer alan Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca dinlendi. Karaca, yaptığı açıklamada, “Seçil Erzan mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Birkaç kere alışveriş yaptıktan sonra şube müdürü olduğunu söyledi. Bize Finansal destek verebileceğini söyledi ve bizi yönlendirdi. Ben Seçil Erzan’a 2020 Aralık ayında yüksek miktarda para verdim. Bize kapalı bir fondan bahsetti. Bahsettiği fonda futbolcuların, iş insanlarının ve Fatih Terim gibi isimlerin olduğunu söyledi. Biz de 1 milyon 138 bin dolar para verdik. Şu an 673 bin dolar alacağımız var” ifadesini kullandı.