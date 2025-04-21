Seçil Erzan Hakkında Tutukluluk Kararı Verildi

YÜKSEK KARLI FON DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Yüksek karlı bir fon sunduğu iddiasıyla, aralarında Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerin de bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan’ın yargılanma süreci devam ediyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık Seçil Erzan, mağdurlar ve tarafların avukatları hazır bulundu.

MAĞDUR İFADELERİ VE SAVUNMALAR

Duruşmada, Seçil Erzan’ın kendisine, “Hastane masrafın oluyor. Gel paranı Denizbank’ın özel ve gizli fonuna yatıralım” diye söylediğini belirten Nuray Şengüler, “Seçil Erzan’a iki kere para verdim. Geri ödeme almadım. Suçsuz olan benim ama neredeyse biz suçlu olduk. Beş kuruşsuz kaldım. Kocamı hastaneye götüremedim. Hastam öldü. Paramdan oldum” dedi. Cevap vermesi istenen Seçil Erzan ise, “Nuray, 28 Şubat’ta 650 bin TL verip 750 bin aldı. Daha sonra tekrar para verdi. 2 milyon TL olarak geri aldı” şeklinde savunma yaptı.

DOLANDIRICI İFADESİNE TEPKİ

Duruşmada savunma yapan Seçil Erzan, “11 Nisan 2023 tarihinden beri tutukluyum. Yargılama sürecinin başlangıcından bu yana gerçek bir hukuki savunma yapılamadı. Gerekli hukuki desteği almadım. Olayların tamamında kendime veya bir başkasına fayda sağlamayı düşünmedim. Planlı ve sistematik bir ödeme sistemim yok. Paraları alıp kaçma gibi bir amacım hiç olmamıştı. Sürekli zarar ettim, bütün raporlarla sabit. Mal varlığımı satıyorum, kredilerimi ödüyorum. Toplam zararım 19 milyon dolar. Nuray Şengüler’in iradesini yanıltmadım. ‘Dolandırıcı’ denmesi bana çok ağır geliyor” dedi.

DURUŞMA SONUCU VE ERTELEME

Mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 1 Eylül 2022 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki HTS ve baz istasyonu kayıtlarının temin edilmesine karar verdi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 16 Haziran’a erteledi.