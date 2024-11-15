“Seçil Erzan İçin Yargı Süreci Devam Ediyor”

DAVANIN DEVAMI VE SEÇİL ERZAN’IN DURUMU

Yüksek getiri vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanma süreci 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmada mahkeme, tutuklu sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan’ın sosyo ekonomik durumlarının belirlenmesine karar verildi. Aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30’dan fazla kişinin dolandırıldığı öne sürülen Erzan’ın duruşmasına, jandarma eşliğinde tutuklu sanık Seçil Erzan ile 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

DAVAYA KATILMA TALEBİ VE TANIK İFADELERİ

Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı davaya katılma talebinde bulundu ve mahkeme heyeti bu talebi kabul etti. Seçil Erzan’a tefecilikle suçlamada bulunan Erkan Karaca, mahkemede dinlendi. Karaca, “Seçil Erzan mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Birkaç kez alışveriş yaptıktan sonra şube müdürü olduğunu söyledi. Bize finansal destek verebileceğini belirtti ve yönlendirdi. 2020 Aralık ayında yüksek miktarda para verdim. Bize kapalı bir fondan bahsetti ve bu fonda futbolcular ve Fatih Terim gibi isimlerin olduğunu söyledi. Toplam 1 milyon 138 bin dolar verdik. Şu an 673 bin dolar alacağımız var” dedi.

FATİH TERİM İLE İLGİLİ İFADELER

Seçil Erzan, savunmasında bankayı dolandırma niyetinde olmadığını savundu. “Fatih Terim bana para verdi. ‘Al bu parayı değerlendir, bankalar bana para kazandırmıyor’ dedi. Güvendiği için bana ‘kızım’ diyordu” diye konuştu. Bunun yanı sıra bankanın da sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Erzan, “Madem insanlar benimle güvenip alışveriş yaptı, o zaman bankanın da burada sorumluluğu var. Paralar verildi ve insanlar yatırdılar; bankadakiler bunları hiç mi görmedi?” ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA VE YENİ GELİŞMELERE DAİR KARARLAR

Mahkeme, müştekilerin zorla getirilmesine, dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine, mağdurların zararlarının giderilip giderilmeyeceğine dair araştırma yapılmasına ve müşteki sanıklar için sosyo ekonomik durum raporu alınmasına karar verdi. Ayrıca, Seçil Erzan’ın tutukluluk hali ve tüm sanıklar için adli kontrol kararlarının devamı hükmedildi. Duruşma, 31 Ocak 2025 tarihine ertelendi.