“Seçil Erzan’ın Dolandırıcılık Davasında Karar”

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcular Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davanın duruşması sürdü. Mahkeme, Seçil Erzan’ın tutuklu kalmasının devamına karar verirken, müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan’ın sosyo ekonomik durumlarının tespit edilmesini talep etti. 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan jandarma eşliğinde getirildi. Ayrıca, 6 tutuksuz sanık ve taraf avukatları da duruşma salonunda yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, davaya katılma talebinde bulundu ve mahkeme heyeti bu talebi kabul etti.

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Dava kapsamında dinlenen Seçil Erzan’ın tefecilikle suçladığı Erkan Karaca, mahkemede şunları söyledi: “Seçil Erzan mağazamıza gelerek alışveriş yaptı. Birkaç kere alışveriş yaptıktan sonra şube müdürü olduğunu söyledi. Bize finansal destek verebileceğini, kapalı bir fondan bahsetti. Fon içerisinde futbolcuların, iş insanlarının ve Fatih Terim gibi kişilerin olduğunu belirtti. Biz de 1 milyon 138 bin dolar verdik. Şu anda 673 bin dolar alacağımız var.”

Duruşmada tanık olarak dinlenen banka çalışanı Döndü Deryanur Yazıcı, “Seçil Erzan’la Ekim 2021 ile Aralık 2021 tarihleri arasında çalıştım. Ben şube içerisinde şüpheli bir duruma rastlamadım” dedi.

DEFENSİF YAKLAŞIMLAR VE BANKA SORUMLULUĞU

Seçil Erzan, savunmasında, Fatih Terim’in kendisine parayı değerlendirmesi için güvenerek verdiğini belirtti: “Fatih Terim bana para verdi. ‘Al bu parayı değerlendir, bankalar bana para kazandırmıyor’ dedi. Fatih Terim güvendiği için bana kızım diyordu.” Erzan, ayrıca bankanın da sorumluluğu olduğunu ifade ederek, “Madem bu insanlar benim koltuğuma güvenip benimle alışveriş yaptı, bankanın da burada sorumluluğu var” şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme, müştekilerin zorla getirilmesine, tanıkların dinlenmesi için zorla getirilmelerine ve müşteki sanıkların sosyo ekonomik durum raporlarının alınması için kolluk birimine yazı yazılmasına karar verdi. Ayrıca, mağdurların zararlarının giderilip giderilmeyeceğine ilişkin dosya açılıp açılmadığının tespit edilmesi amacıyla sigorta şirketine yazı yazılması kararlaştırıldı. Mahkeme, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına ve tüm sanıklar hakkında adli kontrol kararlarının sürdürülmesine hükmederek duruşmayı 31 Ocak 2025 tarihine erteledi.