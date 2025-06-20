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Seçil Gür Sağlık Sorunları Yaşıyor
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Seçil Gür Sağlık Sorunları Yaşıyor

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Bir zamanlar ünlü popçu Serdar Ortaç ile olan ilişkisiyle tanınan şarkıcı Seçil Gür, bu defa sağlık problemleriyle hayranlarını üzüyor. Yumurtalığında meydana gelen apse nedeniyle ameliyat edilen Gür, operasyonun ardından yaşadığı süreci sosyal medya üzerinden samimi bir dille paylaştı. Instagram’da yaptığı paylaşımda, sağlık sorunlarını ilk kez açıkça dile getirerek, “Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim” açıklamasını yaptı.

AMELİYAT SONRASI ZOR BİR SÜREÇ

Ameliyat sonrası toparlanma dönemine giren sanatçı, bu süreçte fiziksel olarak zorlandığını ve ruhsal olarak da sıkıntılı bir dönem geçirdiğini ifade etti. Seçil Gür’ün ameliyat sonrası karnında kalan iz de dikkatlerden kaçmadı. Hastalığına ve geçirdiği operasyona rağmen olumlu yaklaşımını sürdüren Gür, başka bir paylaşımında “7 kilo yüzümden gitmiş olabilir mi?” diyerek takipçilerini güldürmeyi başardı.

Paylaşımlarıyla hayranlarının desteğini alan ve moralini yüksek tutmaya çalışan sanatçı, iyileşme sürecinde sağlığına kavuşmaya odaklandığını aktardı. Sağlık sorunlarını açıkça dile getirmesi, hem kendisini güçlü hissetmesini sağlıyor hem de takipçileriyle daha samimi bir bağ kurmasına yardımcı oluyor.

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