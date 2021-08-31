Seçim barajına CHP ve İYİ Parti’den tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim barajı açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim barajının yüzde 7’ye çekileceği açıklamasına muhalefet tepki gösterdi. CHP, barajın kaldırılması gerektiğini belirtirken, İYİ Parti ise “Baraja ihtiyaç olup olmadığı tartışılmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 7’ye çekileceği yönündeki açıklamasına, CHP, İYİ Parti ve HDP’den tepki geldi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim barajını, “12 Eylül darbe hukukunun demokrasi ayıbı” olarak nitelendirdi. Baraj konusunu sadece Cumhur İttifakı ortaklarının savunduğunu belirten Erkek, “Yüzde 7 dahi olsa temsilde adalet ciddi boyutta zedeleniyor. Bu düşünce tam bir demokrasi ayıbıdır. Özellikle hem bu sistemi (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) savunup hem de barajı hala savunmak çok derin bir çelişki. Çünkü bu sistemde hükümet Meclis’in içinden çıkmıyor. Yani Meclis’e karşı bir sorumluluğu yok, Meclis’ten güvenoyu almıyor hükümet. O zaman barajı niye savunuyorsunuz, baraj sıfır olmalı” dedi.

‘Dertleri başka’

“Bırakın, yüzde 1 alan bir partinin de genel başkanı ya da bir milletvekili girsin. Yüzde 1 alan parti de Meclis’te temsil edilsin” diyen Erken, “Bu toplumda bir rahatlama yaratır. Gerçekten temsilde adaleti savunuyorsanız, milletin iradesine saygınız varsa, baraj nedeniyle milyonlarca oy, seçmenin iradesi istemediği başka yerlere gidiyor” görüşünü dile getirdi.

“Hani baraj olmayacaktı, referandumda öyle diyorlardı, ne oldu?” diyen Erkek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dert başka. Dert temsilde adalet değil. Demokrasiden o kadar uzaklaşmış bir saray iktidarı ve Cumhur İttifakı var ki bu sistemde, bu tek adam sisteminde dahi hâlâ barajı savunuyorlar.

Bu sistemde baraj sıfır olmalı. Hâlâ yüzde 7 mi olsun, yüzde 10 mu kalsın, 7 uygundur, 5 mi yapalım, bunu tartışmak dahi ne kadar demokrasiden uzak olduklarını gösteriyor. 12 Eylül darbe hukukunun bu yüksek barajını hâlâ Erdoğan ve Bahçeli’nin savunuyor olması, her zaman olduğu gibi takiye içerisinde olduklarının da bir göstergesi.”

‘Siyaseten beslenme alanı yaratacaklar’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Milliyet’e konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bir seçim kanunu değişikliği hazırlıyorlar. Bunu da sır gibi saklıyorlar. Barajın 7’ye çekileceğini konuşup kamuoyunda tartışılmasına vesile oluyorlar. TBMM’de 14 ayrı siyasi parti var. Baraja ihtiyaç olup olmadığının tartışılacağı bir zamanda barajın kaç olacağının tartışılmasını çok yerinde ve anlamlı bulmuyorum. Siyasi partiler Türkiye’de baraja ihtiyaç var mı, yok mu, onu tartışmaları lazım. Bu ittifakla girilen seçimlerde barajı hep kaldırsanız ne olur, onun tartışılması lazım. 7’ye çekiyorlar ki işte ‘A’ partisinin örnek yüzde 10 alamayacağını, 7’nin de altına düşmeyeceğini anketlere göre değerlendirip o partiye göre bir seçim kanunu hazırlanmış tartışması yaratmak istiyorlar. Bu tartışmadan da siyaseten beslenme alanı yaratacaklar.”

‘Amaç MHP’yi kurtarmak’

HDP Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Sözcü Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim barajına ilişkin açıklamasının MHP’yi kurtarmaya dönük olduğunu iddia etti. Parti olarak barajın kaldırılması gerektiğini savunduklarını anımsatan Tiryaki, “Baraj tartışmalarının kaynağı Türkiye’yi antidemokratik bir düzenlemeden kurtarmak değil. Bizce asıl amaç, oyları yüzde 7’lere düşen MHP’ye bir can simidi uzatmaktır. ‘Bunun altına da düşer mi, değerlendiriyoruz’ derken, ‘MHP’nin oyları bunun altına düşerse biz barajı bunun altına da çekeriz’ demek istiyor” ifadelerini kullandı. Seçimlere ittifakla giren partiler için baraj sorunu olmadığını, ittifak partilerinin toplam oyunun yüzde 10’u bulmasının yeterli olduğunu anımsatan Tiryaki, “İttifak devam ederse, MHP’nin seçim barajı sorunu olmayacak. Yüzde 1 bile oy alsa Meclis’e girebilir. Peki bunu niye tartıştırıyorlar. Bence oradaki sorun da şu; MHP’ye bir tür güvence veriyor AK Parti. Diyor ki, ‘Ben seninle ittifakı sürdürmeye hazırım ama olur da bu ittifak dağılırsa senin önünü de açıyorum. Tek başına seçime girersen Meclis’e girmeme ihtimalini önlemek için barajı yüzde 7’lere, istersen yüzde 5’lere indireceğim. Biz yüzde 7 meselesini böyle okuyoruz” diye konuştu.