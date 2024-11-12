Seçim Olursa Partilerin Oy Dağılımı?

ANKET SONUÇLARI ÇARPICI

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Optimar Araştırma’nın en son gerçekleştirdiği anket sonuçlarını köşesine taşıdı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin DEM partisi üyeleri ile tokalaşması ve CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanması ile beraber genel seçimdeki parti tercihleri konusunda yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Fırat’ın ifadelerine göre bu araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle: “Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi görülüyor: Ekonomi: Yüzde 50.6 Terör: Yüzde 11.7 Adalet: Yüzde 9.9”

ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ

Bu sorunların hangi parti tarafından daha iyi çözülebileceği sorusuna verilen yanıtlar da oldukça ilgi çekici. AK Parti, yüzde 26.8 ile bu konuda birinci parti olarak öne çıkarken, CHP yüzde 19.4 ile onu takip ediyor. “Hiçbiri” yanıtı ise yüzde 23.4 ile tüm partiler arasında ikinci sıraya yerleşiyor. Bu sonuçlar, toplumun çözüm arayışında belirli bir siyasi eğilimi ortaya koyuyor. Ancak aynı zamanda, önemli bir kesimin mevcut siyasi partilere olan mesafesini de gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, “Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?” sorusuna gelen yanıtlar şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 24.5 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan) / yüzde 32.6 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

CHP: Yüzde 24 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan) / yüzde 31.9 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

MHP: Yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan) / yüzde 8.4 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

İYİ Parti: Yüzde 4.7 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan) / yüzde 6.3 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

DEM Parti: Yüzde 6.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtılmadan) / yüzde 8.2 (kararsızlar ve cevap yok dağıtıldıktan sonra)

KAYYUM ATANMASINA TEPKİLER

Hande Fırat’ın araştırmasında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanması konusundaki katılımcı görüşleri de dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 27.5’i bu kararı “Kesinlikle doğru bir karar” olarak değerlendiriyor. “Yanlış” görüşünde olanların oranı yüzde 20.8, “Doğru ama süreç titizlikle yürütülmeli” diyenlerin oranı ise yüzde 14.9 seviyesinde.

BAHÇELİ’NİN TEPKİSİ

Bahçeli’nin DEM partisi üyeleri ile tokalaşma hareketine dair kamuoyuna yöneltilen soruya gelen cevaplar da açıklayıcı. “Bahçeli’nin DEM’lilerle tokalaşmasını nasıl buldunuz?” sorusuna verilen yanıtlar aşağıdaki şekilde sıralandı: Yüzde 25.8: Siyaset gereği, Yüzde 18.9: Şoke edici, Yüzde 16.4: Üzücü, Yüzde 15.9: Yapıcı, Yüzde 13.2: Samimi, Yüzde 9.8: Vatan sevgisinin gereği.