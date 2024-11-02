Seçim Öncesi Beyaz Saray Güvenliği Artıyor

BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE GÜN SAYILMAKTA

ABD’de başkanlık seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris, 5 Kasım’da sandıkta yarışacak. 60. başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, güncel anketler Trump ile Harris arasındaki çekişmeli rekabeti gözler önüne seriyor.

ANKETLERDEKİ REKABET İŞARETLERİ

İki aday arasındaki anket sonuçları oldukça yakın bir yarış öngörüyor. Seçimlerde 538 delegeden en az 270’ini kazanacak olan kişi yeni ABD başkanı olacak. Tüm gözler, sonuçların çok ufak farklara bağlı olabileceği belirtilen 7 salıncak eyaletine çevrilmiş durumda. ABD kamuoyunda seçim sonrası olasılıklar da gündemin önemli bir konusu olarak öne çıkıyor.

BEYAZ SARAY’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmeyeceği ve sokak olaylarının meydana geleceğine dair artan endişeler nedeniyle, Beyaz Saray çevresindeki iş yerlerinin vitrinleri bariyerlerle korunuyor. Bu önlemler, seçimlerin ardından sokaklarda olaylar çıkacağına dair beklentilerin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan ortak ankette, katılımcılara 5 Kasım sonrası olası şiddet olaylarına ilişkin endişeleri soruldu.

Ankete katılan her 10 kişiden 4’ü, seçim sonrasında meydana gelebilecek şiddet olayları ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimlerden “son derece” endişeli olduğunu belirtiyor. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, seçim sonrası şiddet olaylarının olacağını düşünmüyor. Ayrıca, her üç seçmenden biri, yerel ya da eyalet seçim yetkililerinin sonuçların kesinleşmesini engelleme çabalarına yönelik “çok” endişeli olduğunu ifade ediyor.

TRUMP’IN SONUÇLARI KABUL ETMEYECEĞİ GÖRÜŞÜ AĞIR BASTI

Katılımcıların yalnızca yaklaşık üçte biri, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’ın kaybetmesi durumunda sonuçları kabul edeceğine inanıyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bu konu hakkında farklı düşüncelere sahip. Cumhuriyetçilerin yaklaşık üçte ikisi, Trump’ın sonuçları kabulleneceğini düşünürken, Demokratların yalnızca onda biri bu görüşe katılıyor.

YEMİN TÖRENİ TARİHİ BELİRLENDİ

5 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kazanacak olan aday, 20 Ocak 2025’te yapılacak yemin töreniyle başkanlık görevine başlayacak.