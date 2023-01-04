Seçim öncesi YSK’da kritik değişim

Seçim öncesi Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşandı. Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görevinin dolacağı YSK’ya Yargıtay’dan 3, Danıştay’dan 2 yeni üye geleceği açıklandı.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) kritik bir değişim yaşanacak.

7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan kurulun, başkan dahil 5 üyesinin görev süresi sona eriyor. Bu isimler yerine yeni üyeler seçilecek.

2016’DAN BERİ GÖREVDE

Görev süresi sona erecek isimlerden biri de YSK Başkanı Muharrem Akkaya.