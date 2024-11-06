Seçim Sonuçları Piyasaları Etkiledi: Dolar Arttı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

ABD’de sandığa giden milyonlarca seçmen, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasında tercih yaptı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 27’sinde zafer elde eden Trump, toplamda 277 delege elde etti. Harris ise 18 eyalet ve Washington D.C. bölgesinde kazanarak 224 delege topladı. Böylece ABD’nin yeni başkanı Donald Trump oldu.

DOLAR ENDİKSI YÜKSELİŞTE

Korumacı ekonomi politikaları uygulaması beklenen Trump’ın başarısı, varlık fiyatları üzerinde de etkili oldu. Trump’ın ABD’yi ön plana alan ekonomi vaatleri dolayısıyla dolar endeksi zirveye ulaştı. Dolar endeksi, yüzde 1,89 artışla 105 seviyesini geçti ve Temmuz 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca, ABD Hazinesi’nin 10 yıllık tahvillerinin getirileri dört aylık zirve olan yüzde 4,47’ye yükseldi.

Güçlenen dolar, altın ve petrol fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Altın fiyatları, Trump’ın zaferinin ardından sert bir düşüş gösterdi. Ons altın, yüzde 3 değer kaybı ile 2.661 dolara geriledi. Brent petrol ise yüzde 2,52 düşüşle 73,63 dolara kadar indi.

BİTCOİN’DE REKOR SEVİYELER

Kripto paralar, Trump’ın zaferini pozitif karşılıyor. Bitcoin, gün içerisinde 75 bin 297 dolar ile rekor tazeledi.

YEŞİL ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Avrupa Yenilenebilir Enerji Fiyat Endeksi, yüzde 6,3 değer kaybederken, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Orsted hisseleri de yüzde 10’a yakın bir düşüş gösterdi.