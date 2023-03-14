Seçim takvimi Resmi Gazete’de

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin takvim Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Siyasi partiler ittifak protokolünü 18-24 Mart arasında Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak.

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerine yönelik takvim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Seçime ittifakla girecek partiler 18 ile 24 Mart arasında Yüksek Seçim Kurulu’na protokollerini teslim edecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta yayımlanacak

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvurulabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri 1 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekimi ile belirlenecek.

İttifakların ve siyasi partilerin pusuladaki yerleri için ise 8 Nisan’da kura çekilecek.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme tarihleri

Seçime katılacak siyasi partilerin, milletvekili listelerini en geç 9 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim etmesi gerekiyor.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan’da başlayıp 9 Mayıs’ta sona erecek.