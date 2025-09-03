Seçim Yarışı Kızışıyor, Anket Sonuçları Bekleniyor

SEÇİM YARISI KIZIŞIYOR

Türkiye’de yaklaşan seçimler öncesinde siyasi partiler arasındaki rekabet giderek artıyor. Area Araştırma, 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlediği anketin sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Anket, Türkiye’nin 81 ilinde 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Katılımcılara, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

CHP VE AK PARTİ ARASINDAKİ REKABET

Anketin en dikkat çeken verisi, CHP ile AK Parti arasında yaşanan başa baş rekabet oluyor. CHP, %30,9’luk oy oranıyla en yüksek desteği alırken, AK Parti ise %30,0 ile hemen arkasında yer alıyor. Bu durum, son yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte, geleneksel büyük partiler arasındaki dengenin nasıl değişebileceğine dair önemli bir gösterge oluşturuyor.