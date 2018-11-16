Seçimde kaç Suriyeli oy kullandı?

Seçimlerde milyonlarca Suriyeli oy kullandığı iddiası hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da 22 bin Suriyelinin oy kullandığını söyledi.

2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısının 385 bin 431 olduğunu söyledi.

“Ülke karar verse de bu çocukların tamamını Türkiye vatandaşı yapsak.” diyen Soylu, “Bu çocuklar gelecekte bu ülkeye ve bu coğrafyaya aslında kardeşliğin ne demek olduğunu teker teker anlatabilecek ve bir milletin kendilerine nasıl sahip çıktığını ifade edecek bir yapı ortaya koyacaklar.” şeklinde konuştu.

İstisnai vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 59 bin 747 olarak kayıtlara geçtiğini, bunun 28 bininin ergin kişi olduğunu anlatan Soylu, öğretmen, doktor, esnaf, iş adamı, meslek erbabı olarak bu sayının 15 binini vatandaş yaptıklarını, eşleri ve çocuklarıyla birlikte rakamın 28 bine ulaştığını kaydetti.

İstisnai vatandaşlık verilen çocuk sayısının 31 bin 747 olduğunu da bildiren Soylu, 24 Haziran seçimlerinde milyonlarca denmesine rağmen sadece 22 bin Suriyelinin oy kullandığını söyledi.

Fırat Kalkanı operasyonundan sonra Suriye’de huzuru sağladıkça ülkesine dönen Suriyeli sayısının 278 bin 130’a ulaştığını belirten Soylu, Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının ise 32 bin 199 olduğunu açıkladı.

TELEFON DESTEĞİ İDDİASI

Suriyelilerin kendi ülkelerine telefon açması için destek verildiği iddiasına ilişkin “Versek ‘verdik’ deriz zaten.” diyen Soylu, geri gönderme merkezlerinde birçok uyruktan insan bulunduğunu ifade etti.

“Dünya bu konuda bir çözüm ortaya koymuş. Siz bunların kendi ülkeleri ile görüşmesini sağlayacaksınız diyor. Sadece Suriyeliler değil, hangi uyruktan olursa olsun bütün vatandaşlara uluslararası fonla bu sağlanmakta.” açıklamasında bulunan Soylu, ihalenin de Göç Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını aktardı.

NTV