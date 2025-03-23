Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli Vurgusu

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE TARİHİ GÜNLER

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanmasıyla ilgili tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Ortaylı, şu anda tarihi günlerin yaşandığını ve seçimle gelenin, seçimle gitmesi gerektiğini belirtti.

SEÇİMLE GELEN SEÇİMLE GİTMELİ

Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi. Demirel, Ecevit, Baykal… Halkımız sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi.” Ortaylı, yılların geçmesine rağmen yöntemlerin değişmediğini vurgulayarak, “Yine tarihi günler yaşıyoruz. Halk sandıkta kullandığı oyu, seçtiği yöneticiyi takip ediyor ve mesajını çok net veriyor: Seçimle gelen seçimle gitmeli,” dedi.

GENÇLERİN HUZURSUZLUĞU VE GELECEK KAYGISI

Açıklamasında, günümüzde toplumun gergin olduğunu, gençlerin huzursuz ve gelecek kaygısı taşıdığını belirten Ortaylı, artan siyasi kutuplaşma ve belirsizlik ortamının gençlerin “Ne olacağım?” sorusunu daha baskın hale getirdiğini söyledi. Ülkenin siyasi hayatının belediyelerden merkezi yönetime kadar birkaç vilayete sıkıştığını ifade eden Ortaylı, bölgeciliğin yasalara uygun görünse de yerel partizan eğilimlere ve güçlü nepotizme dayandığını belirtti.

GENÇLERİN GELECEĞİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI

İleriye dönük endişeleri olan gençlerin, yıllarca eğitim gören ve yabancı dil öğrenen bireylerin emeklerine ve haklarına dikkat çeken Ortaylı, “Gençlerin geleceği güvence altına alınmalı; bürokrasi ve adalet sistemi yeniden halkın güvenini kazanmalıdır,” dedi. Bunun için büyük krizler yaşanmasını beklemek gerekliliğine katılmayan Ortaylı, gerekli düzenlemelerin ve reformların derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bu konunun “bir siyasi partinin, iktidarın ya da muhalefetin meselesi değil; doğrudan doğruya bir ulusal mesele” olduğunu vurguladı. “Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği söz konusudur. Ve bu mesele, hepimizin ortak sorumluluğudur,” diyerek sözlerini tamamladı.