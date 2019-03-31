32 ilde oy verme işlemi tamamlandı

Türkiye, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları belirlemek için sandık başına gitti.

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Türkiye genelinde yapılan seçimlerde sona yaklaşıldı. Seçimlerin tüm illerde bitmesine dakikalar kaldı.

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt’in de aralarında bulunduğu 32 şehirde vatandaşlar sabah 07.00’den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi 16.00’da tamamlandı.

Diyarbakır’da 1 milyon 48 bin 250 seçmen 3 bin 636 sandıkta, Batman’da 354 bin 124 seçmen 1265 sandıkta, Bingöl’de 185 bin 419 seçmen 773 sandıkta, Elazığ’da 419 bin 71 seçmen 1654 sandıkta, Mardin’de 484 bin 284 seçmen 1834 sandıkta, Şırnak’ta 285 bin 753 seçmen 995 sandıkta, Siirt’te de 186 bin 155 seçmen 750 sandıkta oy kullandı.