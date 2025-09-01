Seçmen Kimliği Zorunlu Olacak!

TRUMP’TAN YENİ SEÇMEN KİMLİĞİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, her seçmenden kimlik göstermesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını belirtti. Trump, Truth isimli sosyal medya hesabından “Seçmen Kimliği (Voter I.D.) her tek oyda olmak zorunda. İstisnasız! Bunun için bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, “Ayrıca, çok hasta olanlar ve uzakta görev yapan askerler dışında posta yoluyla oylama artık olmayacak” şeklinde ekleme yaptı.

ELEKTRONİK OYLAMA KONTROLÜ VE İDDİALAR

Reuters’ın haberine göre Trump, uzun zamandır ABD seçim sistemini sorguluyor ve 2020’de Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı kaybettiği seçime dair iddialarını sürdürmeye devam ediyor. Trump, yıllardır elektronik oylama makinelerinin kullanımının sona ermesini, bunun yerine kağıt pusulaların ve elle sayımın kullanılmasını savunuyor. Ancak seçim yetkilileri, bu yöntemlerin zaman alıcı, maliyetli olduğu ve makine sayımına göre çok daha az doğru olduğu görüşündeler. Peki, Trump’ın bu uygulamayı başlatma yetkisi var mı?

ANAYASAL YETKİ VE GELECEK SEÇİMLER

Trump, Ağustos ayının başında, 2026 ara seçimlerinden önce posta yoluyla oy verme ve oylama makinelerinin kullanımını sona erdirmek için bir başkanlık kararnamesi çıkarma sözü vermişti. Fakat federal seçimler eyalet düzeyinde yönetildiğinden, başkanın bu tür bir önlemi uygulamaya koyma konusunda anayasal yetkiye sahip olup olmadığı belirsizliğini koruyor. 3 Kasım 2026 seçimleri, Trump’ın Ocak ayında iktidara dönüşünden sonra iç ve dış politikalarının ilk ulusal referandumu olacak. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki hakimiyetini kırarak Trump’ın iç politika gündemini engellemeye çalışacak.