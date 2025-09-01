Seçmen Kimliği Zorunlu Oluyor!

TRUMP’TAN SEÇMEN KİMLİĞİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada her seçmenden kimlik göstermesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını duyurdu. Trump, Truth isimli sosyal medya hesabında “Seçmen Kimliği (Voter I.D.) her tek oyda olmak zorunda. İstisnasız! Bunun için bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ayrıca, çok hasta olanlar ve uzakta görev yapan askerler dışında posta yoluyla oylama artık olmayacak” diyerek konuyla ilgili detayları paylaştı.

SEÇİM SİSTEMİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Reuters’ın haberine göre Trump, uzun süre boyunca ABD seçim sistemini sorguluyor. 2020’de Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı kaybettiği seçime ilişkin iddialarını hâlâ sürdürüyor. Trump, yıllardır elektronik oylama makinelerinin kullanımının sona ermesini savunuyor ve bunun yerine kağıt pusulalar ile elle sayım sistemine geri dönülmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak seçim yetkilileri, bu yöntemin zaman alıcı, maliyetli ve makine sayımına göre çok daha az doğru olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor.

BASKANLIK KARARNAMESİ YETKİSİ

Trump, Ağustos ayı başında, 2026 ara seçimlerinden önce posta yoluyla oy kullanmayı ve oylama makinelerinin kullanımını sona erdirmek için bir başkanlık kararnamesi yayımlama sözü vermişti. Ancak federal seçimlerin eyalet düzeyinde yönetilmesi nedeniyle, başkanın bu tür bir önlemi uygulamaya koyma konusundaki anayasal yetkisi belirsizliğini koruyor. 3 Kasım 2026 seçimleri, Trump’ın Ocak ayında iktidara dönmesinin ardından iç ve dış politikalarının ilk ulusal referandumu olarak değerlendiriliyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki gücünü kırarak Trump’ın iç politika gündemini engellemeye çalışacak.