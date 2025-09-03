Seda Akkaya, Dolandırıcılıkta 470 Bin TL Kaybetti

BİR YATIRIM VAADİ DOLANDIRICILIĞI

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşayan ve iki çocuk annesi olan Seda Akkaya, sosyal medyadan gelen mesajlarla katıldığı yatırım dolandırıcılığında yaklaşık 470 bin TL kaybettiğini belirtti. Akkaya, “Aklıma şaşıyorum, dekontlara bakıyorum, şaşırıyorum. Binlerce lirayı parça parça 50 lira, 100 lira gönderirmiş gibi göndermişim o esnada” diyerek durumu anlatıyor. Şu an çok kötü durumda olduğunu, 10 yıllık birikimini kaybettiğini vurguladı.

DOLANDIRICILARIN TUZAĞI

Seda Akkaya, sosyal medya aracılığıyla aldığı bir mesajla başlayan durumun, Telegram üzerinden katıldığı bir grup ile devam ettiğini ifade etti. Grubun “günlük 200-300 lira kazanç” vaadi ile yatırım yapmaya yönlendirdiğini belirten Akkaya, başlangıçta küçük görevler ile güven kazandırıldığını dile getirdi. İlerleyen süreçte daha büyük miktarlarla dolandırıldığını söyleyen Akkaya, “Yanlış işlem yaptınız” bahaneleri ile kendisinden para talep edildiğini aktardı.

Akkaya, dolandırıcılara güvenerek 10 yıllık birikimini kaybettiğini ve en büyük darbenin altınlarını bozdurmak zorunda kalması olduğunu kaydetti. “Yaklaşık 100 gram altınım vardı. Hepsini tek tek bozdurmak zorunda kaldım” diyen Akkaya, bu altınları çocukları için güvence olarak biriktirdiğini belirtti. Şimdi ise hiçbir şeyinin kalmadığını ifade etti.

BANKANIN UYARISI İLE ORTAYA ÇIKTI

Seda Akkaya, bankasının kendisini arayarak dolandırıldığını fark etmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bankadan gelen uyarının ne kadar hayati olduğunu belirten Akkaya, “O anda bile kafam öyle karışıktı. Acaba kalan parayı gönderseydim paramı geri alabilir miydim?” diye düşündüğünü belirtti. Banka, kendisine dolandırıldığını söyleyerek 50 bin TL’sini geri iade etti.

Dolandırıcıların hala kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını dile getiren Akkaya, “Param yok diyorum, arkadaşından al, başkasından gönder diyorlar” diyerek durumunu aktardı. Yazışmaları ve dekontları savcılığa sunduğunu belirten Akkaya, “Ev alma umudumuz, çocukların geleceği bir anda yok oldu. Sadece paramı değil, hayallerimi de kaybettim. Bu kişilerin cezasız kalmamasını istiyorum” ifadeleriyle mağduriyetini dile getirdi.