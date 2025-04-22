Seda Kaya Ösen İstifa Etti

DEVA PARTİSİ’NDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım” dedi.

TEŞEKKÜR VE HATIRALAR

Ösen, siyasete katılmasına vesile olan Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür etti. Ayrıca, “En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma” ifadesini kullandı.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Milletvekili, “Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” şeklinde belirtti.