Seda Kaya Ösen İstifa Etti

DEVA PARTİSİ’NDEN İSTİFA AÇIKLAMASI

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Ösen, kendi tasfiyesinin gerekçesini şu şekilde açıkladı: “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.”

TEŞEKKÜR VE GELECEK PLANLARI

Seda Kaya Ösen, istifasıyla ilgili olarak, siyasi hayatında önemli destekleri olan kişilere de teşekkür etti. “Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma.” diyerek, birlikte yürüttükleri çabaların altını çizdi.

Ösen, “Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.” vurgusunda bulunarak, geleceğe dair hedeflerini de açıkladı. “Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.” şeklinde konuştu.