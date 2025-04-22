Seda Kaya Ösen İstifa Etti

Seda Kaya Ösen DEVA Partisi’nden İstifa Etti

FİKİR VE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

DEVA Partisi’nde önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ösen, istifa kararının arkasında yatan nedenin fikir ve görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Seda Kaya Ösen, sosyal medya paylaşımında 2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığı ve İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğü görevine son verdiğini açıkladı. “Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım” diyen Ösen, siyasete katılmasına vesile olan Ali Babacan ve diğer parti kurucularına teşekkür etti.

GELECEK HEDEFİ

Ösen, açıklamasında ayrıca “En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık” ifadesine yer verdi. Kamuoyuna, adaletin ve refahın eşit dağıldığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini duyurdu.