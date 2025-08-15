Seda Sarıbaş, Siyasi Kariyeriyle Dikkat Çekiyor

SİYASETTEKİ YÜKSELİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2006 Türkiye Güzeli unvanını alan Seda Sarıbaş, siyasetteki hızlı yükselişiyle gündemdeki yerini alıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) 28. Dönem Aydın Milletvekili olarak seçilen Sarıbaş, hem siyasi hem de geçmişteki başarılarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. Güzellik yarışmasındaki başarısını siyaset alanında da sürdüren Sarıbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin etkili isimleri arasında yer alıyor. Seda Sarıbaş ile ilgili tüm detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde bulunuyor.

EĞİTİM VE İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

1984 yılında İstanbul’da doğan Seda Sarıbaş, eğitim hayatını bu şehirde ilköğretimden liseye kadar tamamlıyor. Babası İbrahim ve annesi Nurten Hanım’la büyüyen Sarıbaş, sosyoloji alanında uzmanlaşıyor ve Adnan Menderes Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlıyor. İş dünyasında üst düzey yöneticilik yapan Sarıbaş, aynı zamanda aktif siyasette de görev alıyor. 2014-2018 yılları arasında Didim Belediye Meclis Üyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak çalışıyor. Ayrıca, 2015-2016 döneminde AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor. İş hayatı ve siyasi kariyeriyle tanınan bir isim haline geliyor.

Seda Sarıbaş, 2016-2018 yılları arasında AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde bulunarak partideki rolünü sürdürüyor. 2021’de yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Sarıbaş, bu görevi 2023 yılına kadar devam ettiriyor. Ayrıca, 2021 yılından bu yana AK Parti Genel Merkez’de Ar-Ge ve Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. 2023 seçimlerinde ise 28. Dönem Aydın Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giriyor ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda da görev almakta.

KİŞİSEL HAYATI VE SİYASİ BEKLENTİLERİ

İyi derecede İngilizce bilen Seda Sarıbaş, evli ve üç çocuk annesidir. Siyasi deneyimi, yerel yönetimlerden merkezi yönetime kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. 8 Ocak 1984 doğumlu olan Sarıbaş, 2025 itibarıyla 41 yaşında olacak. Hem siyasi kariyeri hem de iş dünyasındaki geçmişi ve akademik çalışmalarıyla dikkat çeken Sarıbaş, genç yaşına rağmen yerel yönetimlerde ve partinin çeşitli kademelerinde aktif görevler üstleniyor. Siyasette edindiği tecrübelerle ön plana çıkan Sarıbaş, TBMM’deki görevine kararlılıkla devam ediyor. Aydın’da uzun yıllardır siyasi faaliyetlerini sürdüren Sarıbaş, özellikle Didim ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelikleriyle tanınmaktadır. Bu yönüyle Aydın siyasetinde önemli bir figür haline gelmiştir.