Seda Sayan, Gayrimenkul Kraliçesi Oldu!

SEDA SAYAN’IN SERVETİYLE İLGİLİ ŞOK EDİCİ DETAYLAR

Türk televizyonlarının parlayan yıldızı Seda Sayan, son zamanlarda aşk hayatıyla değil, büyük servetiyle gündemde. Daha önce yedi kez evlenen ve en son 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten’le evlenerek “Şansım yedinci seferde döndü” diyen Sayan, gayrimenkul yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

GAYRİMENKUL KRALİÇESİ OLDU

Uzun yıllar boyunca ekrandaki yüksek program ücretleri ve sahne gelirleriyle tanınan Seda Sayan’ın gayrimenkul yatırımları da oldukça etkileyici. İstanbul’un önde gelen bölgeleri olan Zincirlikuyu ve Etiler’deki lüks rezidanslarda dairelere sahip olduğu öğrenildi. Bununla beraber, aile bireylerini de çeşitli semtlerde ev sahibi yaparak yatırım yaptığı ortaya çıktı. İstanbul’da toplamda 30 daire ve dükkana sahip olduğu konuşuluyor.

BODRUM VE YABANCI YATIRIMLARINI UNUTMADI

Seda Sayan’ın Bodrum’da üç adet görkemli villasının bulunduğu bilgisi de basında yer buldu. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de taşınmaz yatırımlarıyla dikkat çeken Sayan, Londra ve Miami’de de ev sahibi. Özellikle Miami’deki dairesinin deniz manzarası olduğu ve ünlüler arasında büyük ilgi gördüğü söyleniyor. Sayan’ın aylık kira gelirinin 500 bin TL kadar olduğu iddia ediliyor. Yani, Seda Sayan neredeyse her ay sahneye çıkmadan yarım milyon lira kazanıyor.