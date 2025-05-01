Seda Selek, Halk TV’de yok

SEDA SELEK’İN HALK TV’DE GÖRÜNMEMESİ

Deneyimli gazeteci Seda Selek’in Halk TV ekranlarında görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekti. Selek’in nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Seda Selek Halk TV’den ayrıldı mı? Seda Selek neden yok? Halk TV’nin önemli ismi Seda Selek, bir süredir ana haber bültenini sunmamış olması ile gündeme oturdu. Selek, bu durum hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Gazeteci, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda izleyicilerine “Son iki gündür programımda yer alamadığım için endişelenen ve ulaşan tüm izleyici ve dostlarıma teşekkür ederim. RTÜK tarafından uygulanan yayın yasağı nedeniyle ne yazık ki 5 hafta boyunca ekranlarda olamayacağım. Bu sürenin uzunluğu beni de üzüyor, ancak mesleğime döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Destekleri için herkese minnettarım” ifadelerini kullandı. Selek, RTÜK’ün aldığı kararın detaylarına girmeden izleyicilerine “en kısa sürede yeniden buluşmak” dileğini iletti.

SEDA SELEK’İN MEDYA KARİYERİ

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Televizyon sunucusu ve radyocu olarak kariyerini sürdüren Selek, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunu. Medya kariyerine 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi’nde aldığı diksiyon ve spikerlik eğitimi ile başlayan Selek, 2000 yılında Number One TV’de sunuculuk yaparak medya dünyasına adım attı. Zamanla 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi birçok önde gelen kanalda sunuculuk ve moderatörlük görevlerinde yer aldı.