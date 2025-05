Seda Selek Halk TV’den Ayrıldı

SEDA SELEK’İN HALK TV’DEN AYRILIŞI

Uzun yıllar boyunca Halk TV’de çeşitli programlar sunan Seda Selek, Temmuz 2024 itibarıyla sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile kanaldan ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılışın üzerinden geçen sürede, Selek’in yeni bir televizyon kanalıyla anlaşma yapıp yapmadığı ise hâlâ netlik kazanmadı.

YAYIN YASAĞI VE GÜNCEL DURUMU

Seda Selek, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda “Rtük cezası nedeniyle yayın yasağım sürüyor. 19 Mayısa kadar zorunlu izindeyim. Fotoğraf geçen yazdan, yaza özlemden…” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, onun şu an ekranlarda yer almadığı ve yeni bir projeyi bekleme sürecinde olduğunu gösteriyor.

KARİYERİNE KISACA GÖZ ATALIM

1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Seda Selek, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde tamamladı. Medya kariyerine genç yaşlarda başlayarak 2000 yılında Number One TV’de sunuculuk yaparak televizyonculuk dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca TV8, TGRT Haber, 24 TV ve Haber Global gibi önemli haber kanallarında sunuculuk ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Kendine has sunum tarzı ve sade anlatımıyla izleyicilerin güvenini kazanan Selek, son olarak Halk TV ekranlarında ana haber bülteni sunuculuğu ve çeşitli tartışma programlarında moderatörlük yaptı. Şu an ise bir medya kuruluşunda görev almadığı biliniyor.