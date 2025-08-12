Sedanur Bağdigen Hakkında Bilgiler

Sedanur Bağdigen’in KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Sedanur Bağdigen, 2019 yılında Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nın takım doktoru olarak görev yapmasıyla dikkat çeken bir isimdi. Dr. Bağdigen, mesleki başarıları sayesinde tanınmaya başlamış ve acil tıp alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettirmişti. İstanbul’da, İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nde görev yapıyordu.

ÖLÜMÜNE DAİR DETAYLAR

Son bilgilere göre 35 yaşındaki Dr. Sedanur Bağdigen, Bakırköy Florya’daki özel bir hastanede acil tıp uzmanı olarak çalışıyordu. Meslektaşları, Bağdigen’den haber alamayınca endişelenerek yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine bilgi verdiler. Çilingir yardımıyla daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nın doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Öğrenilen bu üzücü haber sonrasında meslektaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Doktorun kesin ölüm nedeni ise yapılacak olan inceleme sonrasında netlik kazanacak.