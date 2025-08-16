Sedat Ağçay: Oyun Üstünlüğü Bizdeydi

TEKNİK DİREKTÖR AĞÇAY’IN AÇIKLAMALARI

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, İstanbulspor’la oynadıkları karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında kendi sahalarında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalan takımın teknik adamı, “Oyun üstünlüğünü aldık, fiziksel üstünlük bizdeydi ama sonuca gidemedik” dedi.

BASIN TOPLANTISINDA YORUMLAR

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Ağçay, iki takımın oyuncularını gösterdikleri mücadele sebebiyle tebrik etti. İlk yarıda her iki takımın da pozisyon bulduğunu ancak sonuca gidemediklerini belirten Ağçay, “İkinci yarı oyun üstünlüğünü aldık, fiziksel üstünlük bizdeydi ama sonuca gidemedik. Önemli olan burada galip gelmek istiyorduk ama sonuçta oynadığınız rakip de İstanbulspor.” ifadelerini kullandı. İstanbulspor’un son yıllardaki başarılarına dikkat çeken teknik direktör, “Bir üst lige çıkmış, final oynamış, oyun kültürü olan bir takım. O yüzden yenilmediğimiz için, gol yemediğimiz için de mutluyuz” dedi.

HAKEM YÖNETİMİ VE HEDEFLER

Ağçay, hakem yönetimiyle ilgili de eleştirilerde bulundu. “Hakemlere sadece şunu söylemek istiyorum, özellikle orta hakeme. Genel anlamda bütün hepsi ciddi anlamda iyi bir maç yönettiler ama rakibin inanılmaz taktik faullerine karşı etkisiz kaldılar” şeklinde konuştu. Oyuncularını da tebrik eden Ağçay, “Oyunu daha güçlü hale getirerek hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.