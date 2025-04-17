Sedat Kesmez, Tahliye Edildi, İtiraz Yapıldı

SEDAT KESMEZ’İN TAHLİYESİNE İTİRAZ EDİLDİ

Bakırköy Adliyesi içindeki lostrada çalışan ve hakim savcılara tanıdığını söyleyip dava dosyalarına etki edeceğini belirterek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Sedat Kesmez, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tahliye kararına itirazda bulundu. Kesmez’in yargılandığı davanın duruşmalarına devam edildi.

SAVUNMADA BORÇ İDDİASI

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Kesmez ile müşteki Ebubekir Baran katıldı. Savunmasını yapan Kesmez, “Ben müşteki Ebubekir Baran’a bu olaydan önce 5 bin TL borç para vermiştim. Ebubekir bu parayı geri istediğim için bana husumet duymuştur. Ben üzerimdeki suç şüphesini kaldırabilmek için müşteki Ebubekir’e 5 bin TL’yi daha sonradan verdim. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim” dedi. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali, tutuklulukta geçen süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gibi unsurları değerlendirerek, Sedat Kesmez’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.

CİMER İHBARIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahkemenin verdiği tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İddianamede, müşteki Ebubekir Baran’ın 9 Nisan 2024 tarihinde CİMER üzerinden yaptığı ihbar yer aldı. Baran, CİMER’e yaptığı ihbarda, bir davası hakkında Bakırköy Adliyesi’nde faaliyet gösteren lostra işletmecisi Sedat Kesmez’in beraat vaadinde bulunduğunu belirtti. CİMER ihbarı üzerine başlayan soruşturmada, Bakırköy Adliyesi’nde lostra salonu işleten Kesmez’in, müştekinin bir davası hakkında hakim savcıları tanıdığını belirterek haksız menfaat elde ettiği kaydedildi. İddianamede, Sedat Kesmez’in müştekiyi dolandırarak haksız menfaat sağladığına dair çelişkili savunma ve hesap hareketleri gibi unsurlar değerlendirildi. Ayrıca, Kesmez’in adliye binasında uzun yıllar çalışmasının, eyleminde hile unsurunu güçlendirdiği ifade edildi. Kesmez’in ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.