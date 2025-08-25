Sedat Peker Açıklama Yaptı. Tehditler Kesildi. Adalet Beklentisi Var. Keko Hakareti Üzerine Düşünceler.

ÇETELEŞME OLAYLARINA DEĞERLENDİRME

Suç örgütü lideri Sedat Peker, ülkedeki çeteleşme olayı ve avukatı Ersan Barkın’ın Ahmet Minguzzi’nin davasını üstlenmesiyle ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. 2023 yılında Kadıköy’de 15 yaşındayken bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasında önemli bir avukat değişikliği gerçekleşti. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Bu gelişmenin ardından davayı artık Ersan Barkın takip edecek.

MİNGUZZİ AİLESİYLE İLİŞKİ

Sedat Peker’in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın, Minguzzi ailesiyle olan bağlantısını davanın ilk günlerine kadar geri götürüyor. Peker, Ahmet Minguzzi’nin yaşamını yitirdiği günlerde Barkın aracılığıyla aileye ulaşarak her aşamada yanlarında olduğunu ifade etmiş. Avukat Barkın, sosyal medya hesabından Yasemin Minguzzi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, “Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…” notunu düştü. Anne Yasemin Minguzzi de Instagram’da Barkın ile birlikte verdiği pozu paylaşarak, “Oğlumuz Mattia Ahmet’in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

TEHDİTLERİN KESİLMESİ VE SOSYAL MEDYA REAKSİYONU

Ersan Barkın’ın bu davayı üstlenmesinin ardından, sosyal medyada Minguzzi ailesine yönelik tehditlerin kesildiği ve tehdit eden kişilerin hesaplarını kapattığı öne sürüldü. Minguzzi ailesine yönelik tartışmaların ortasında “keko” ifadesi kullanılarak yeni nesil çete üyelerine hakaretler yapılmaya başladı. Sedat Peker, bu hususta sessizliğini bozarak, Kürtçe’de “keko”nun kardeş anlamına geldiğini belirtti ve bu terimin hakaret amacıyla kullanılmasına tepki gösterdi. Peker, “Ben devletin çocuğuyum” diyerek bakış açısını ifade etti.

TOPLUMSAL KAOSA DİKKAT ÇEKİŞ

Peker, yaptığı açıklamada, “Bir toplumun mahvolmasına sebep olacak en önemli şey, insanların bazı kişilerin işlediği suçlardan dolayı halkı oluşturan bir kesimi toplu olarak suçlu görmesidir” dedi. Ülkenin bir bölümünde bu hatanın yapıldığını üzülerek gördüğünü ifade eden Peker, bu hatada ısrar edilmesi durumunda toplumsal kaosa sebebiyet verebileceğine dikkat çekti. İki çeşit insan olduğunu belirten Peker, “Birincisi iyi insan, ikincisi ise kötü insandır” sözleriyle insanları etnik aidiyetleri üzerinden kötü sözlerden kaçınmaya davet etti. “Bunu zararı, ülkemize gelecekte çok büyük olur” diyerek konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Peker, medya organlarında yer alan bazı paylaşımlar hakkında da, “Sedat Peker devletin yapamadığını yaptı” gibi üzücü yorumlar bulunduğunu belirtti. “Ben annemin ve babamın çocuğuyum. Ancak kendimi devletin çocuğu olarak görürüm” ifadesiyle, kendisine karşı yapılan tahriklerin sonuçları hakkında da uyardı. “Sosyal medya başında siz keyifli vakit geçireceksiniz diye belki çok korkunç olaylara sebep olacaksınız” diyerek insanları dikkatli olmaya çağırdı.