Sedat Peker’den Mezuniyet Fotoğrafı Paylaşımı

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN YENİ DÖNEMİ

2021 yılında siyaset ve suç dünyasına yönelik ağır ithamlar ve itiraflarla gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker, birçok ülke dolaştıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitmiş ve burada yaşamaya başlamıştı. Devam eden süreçte hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı çıkarılan Peker, Türk yetkililerinin BAE ile temasta bulunmasına neden olabilecek çeşitli durumlar yaşadı. Peker, ailesiyle birlikte sürdürdüğü yeni hayatına bir üniversite diploması ekledi. Peker’in basın danışmanı Emre Olur, “Sn. Reis Sedat Peker’in yıllar önce “Üniversite okumaya geldim.” diyerek çıktığı bu zorlu yolculuk, bugün anlamlı bir zaferle taçlandı” sözleriyle haberi duyurdu.

MEZUNİYET KUTLAMASI VE AİLE DESTEK

Sedat Peker’in oğlu Boğaçhan Talha Peker, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Babamın mezuniyet yemeğindeyiz. İnşallah ben de senin izinden gidip, üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olabilirim. Seninle çok gurur duyuyorum canım babam” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Peker ailesinin birlikte geçirdiği önemli bir anı kutlamak amacıyla yapılmıştı.

ENTELEKTÜEL YAN YETKİSİ

Sedat Peker, yayınladığı ifşa videolarında uluslararası ilişkiler, iletişim kuramları ve psikoloji gibi konulara dair çarpıcı yorumlar yaparak, suç dünyasında beklenmedik bir entelektüel profil çizmeyi başardı. Bu yaklaşımı, izleyicide şaşkınlık yarattı. Türkiye’de Kadıköy İntaş Lisesi’nde eğitimini tamamlayan ve daha önce üniversite eğitimi almayan Peker, 53 yaşında üniversite diplomasına sahip olmuş oldu. Ancak Peker’in hangi üniversiteden mezun olduğu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.