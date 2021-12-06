Sedat Peker gözaltına alındı! Türkiye’ye iade edilebilir

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Al Jazeera, organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı aktardı.

Haber ajansı Sedat Peker’in Türkiye’ye iade edilebileceği ihtimaline de haberde yer verdi.

Türkiye’de hakkında “Suç Örgütü Lideri” olmak suçundan yakalama kararı verilen Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu belirtiliyordu. Geçtiğimiz aylarda Youtube hesabından çektiği videolara ara veren, ardından sosyal medya hesabından çeşitli iddialar ortaya atılan Peker, bir süreden bu yana sosyal medyayı da aktif olarak kullanmıyordu. Katar merkezli El Cezire, Peker’in bugün gözaltına alındığını iddia etti.