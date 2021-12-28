Sedat Peker ile ilgili flaş gelişme

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu Sedat Peker Suç Örgütü’yle iltisaklı olduğu iddia edilen 26’sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Sedat Peker Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmanın tamamlanmasının ardından örgüt lideri Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 92 sanığın yargılanması yarın başlıyor. 26’sı tutuklu 92 sanık yarın hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede Cahit Çetin’in 13 Ağustos 2017’de öldüğü belirtiliyor. İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında yakalama kararı bulunan sanık Sedat Peker’in de aralarında bulunduğu 26’sı tutuklu 92 kişi ise ‘sanık’ sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede örgütün legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatılıyor.

Sanık Peker’in milliyetçi kimliği ön plana çıkarmaya özen göstererek kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde vatandaşların desteğini almaya çalıştığı ve özellikle bu kapsamda genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği kaydediliyor. Peker’in bu şekilde suç örgütünü kurarak Türkiye’de büyümeye başladığı ifade ediliyor.