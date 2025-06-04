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Sedat S., Karpuz Çaldı, Gözaltına Alındı

ADANA’DA HIRSIZLIK OLAYA DÖNÜŞTÜ

Adana’da, kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonun kasasından karpuz çalan Sedat S., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, hırsızlık anları, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, Yüreğir ilçesinde, Karataş Bulvarı’ndaki Regülatör Köprü Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAMYONA YÖNELDİ VE HIZLA KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, Sedat S., caddede durmakta olan araçların camlarını silerken para talep ediyordu. Ardından kırmızı ışıkta bekleyen karpuz yüklü kamyona yöneldi. Branda örtüsünü açarak kamyonun kasasına çıkan şüpheli, birkaç karpuz aldıktan sonra hızla araçtan atladı. Olay, trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

POLİS HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İlgili görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçti. Şüphelinin kimliği belirlendikten sonra, Sedat S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlıkla ilgili işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.

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