Sedat S. Karpuz Çaldı, Yakalandı

ADANA’DA HIRSIZLIK OLAYI

Adana’da, kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonun kasasından karpuz çalan Sedat S., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık eylemi, cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı’ndaki Regülatör Köprü Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAMYONA YÖNELİP HAREKETE GEÇTİ

İddialara göre, trafik ışıklarında duran araçların yanına giderek camlarını silen Sedat S., daha sonra kırmızı ışıkta duraklayan karpuz yüklü bir kamyonu hedef aldı. Branda örtüsünü açarak kamyonun kasasına tırmanan şüpheli, karpuzu alıp araca atladı. Bu anlar ise trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TAKİP BAŞLADI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayımlanmasının ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.