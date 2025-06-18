Sedat Subaşı, Subaşı SİHA Geliştirdi

GENÇ YETENEKTEN İLGİ ÇEKEN PROJE

Muş Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12. sınıf öğrencisi Sedat Subaşı, sadece 18 yaşında savunma sanayisinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Sedat Subaşı’nın geliştirdiği “SUBAŞİ” isimli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesi, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre tarafından desteklendi. Emre, projenin hem Muş’a hem de ülkeye tanıtılması için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

PROJEYE TAM DESTEK VERİLİYOR

Okulu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Melik Emre, “Sedat bizim çok kıymetli bir evladımız, yeni nesil çocuklarımızdan. Yeni geliştirmiş olduğu ve üzerinde titizlikle çalıştığı adına da ‘Subaşı’ dediği maket, portatif İHA taşıyıcılarının gelişimini bizlere anlattı. Biz de bu konuda Sedat kardeşimizin hem Muş’ta ses olalım hem de bakanlığımız ve hükümetimiz düzeyinde Sedat’ın ihtiyaç duyduğu bütün ekipmanların sağlanmasına katkıda bulunacağız” dedi. Başkan Emre ayrıca, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerin projenin büyük bir heyecanla karşılandığını ortaya koyduğunu, tanıtım materyali ve ekipman taleplerinin önümüzdeki günlerde Ankara’ya teslim edileceğini belirtti.

TÜRK ZEKASINI DÜNYAYA DUYURMA HEDEFİ

Projenin sahibi Sedat Subaşı ise, “SUBAŞİ ismini verdiğim SİHA projemin uçuş testlerine başladık. Bugün AK Parti İl Başkanı bizi ziyaret etti ve kıymetli devlet büyüklerimizi aradılar. Umarım devlet büyüklerimiz de süreçte bizim yanımızda olacaktır. Amacım bu projenin orijinalini yapıp tüm dünyaya Türk’ün zekasını duyurmaktır. Selçuk Bayraktar gibi, ben de inşallah iyi seviyelere geleceğim” şeklinde konuştu.

Geliştirdiği SİHA’nın özelliklerine değinen Subaşı, “Temel özelliği 50’nin üzerinde arama tarama yapabiliyor. Ayrıca 560 tane arama faaliyeti sırasında bölgede bulunan unsurlara yönelik hareketlendirme yapabiliyor. SUBAŞİ SİHA radara da yakalanmıyor. İnşallah görünmez, ‘skalet tarzı’ bir SİHA olacak. Türkiye’de ikinci ve üçüncü olarak yerini alacak” ifadelerini kullandı.